Zeichen an der Wand

Ganz zu Anfang, noch vor dem Aufstand, noch vor dem Bürgerkrieg mit seinen Flüchtlingsströmen und der rasenden Ausbreitung des Terrors, war da nur ein vierzehnjähriger Sprayer, der mit seiner schwarzen Sprühdose feixend vor der Mauer seiner Schule im Süden von Syrien stand.

Natürlich hatte Nayef Abazid, so der Name des Sprayers, in diesem Urmoment keine Ahnung, welche Folgen ein paar Schriftzeichen an einer Mauer haben könnten. Ein provokanter Spruch sollte eine Revolution auslösen? Dabei tat er nur, wozu ihn grössere Jungs angestiftet hatten. Der übliche Quatsch, den Jungs machen, irgendwas zum Ablachen. Also schrieb er «Bald bist du dran, Doktor!» unter das Fenster des Direktorenzimmers an der Al-Banin-Jungenschule in seiner Heimatstadt Daraa. (Mit «Doktor», das wussten alle, war Bashar al-Assad gemeint, ein ausgebildeter Augenarzt.)

Es war der Abend des 16. Februar 2011, ein kühler, trockener Tag.

Dass die Diktatur der syrischen Baath-Partei so enden könnte wie zuvor der tunesische Diktator Ben Ali oder Ägyptens Hosni Mubarak im Arabischen Frühling, war ein brandgefährliches Statement, selbst wenn es von einem jugendlichen Spassvogel kam. So gering die Gefahr auch war, dass eine Schmiererei an einer Provinzschule eine Kettenreaktion in Gang setzte, deren Erschütterungen die ganze Welt spürte – genau das geschah.

«Eigentlich war das Ganze eine Schwachsinnsidee», sagt Nayef, als wir uns bei McDonald’s am Hauptbahnhof Wien gegenübersitzen, mehr als 3000 Kilometer entfernt von dem Ort, wo alles begann. Mit Ausnahme der österreichischen Ausländerbehörde hat er noch nie jemandem erzählt, was sich an jenem Abend in Daraa zutrug – oder in den fünf Jahren danach. «Ich war ein Kind. Ich wusste gar nicht, was ich tat.»

Ein Nachbar, der sowohl die Graffiti als auch die brutale Reaktion des Regimes erlebt hat, fasst es so zusammen: «Das war eine Explosion.» Und die Trümmer dieser Explosion gehen noch heute um uns nieder: Schätzungen zufolge sind bislang fast 500 000 Menschen ums Leben gekommen, und der Krieg in Syrien ist noch lange nicht beendet.

Das Assad-Regime hat grosse Teile Aleppos zerstört, Millionen sind auf der Flucht, und Hunderttausende, einer davon Nayef, haben sich auf den Weg nach Europa gemacht, wo derzeit rechte Parteien Zulauf gewinnen und sich somit gleich der nächste Konflikt anbahnt: ein Kampf der Kulturen. Die Mordzüge des sogenannten Islamischen Staates (IS) haben den einst so selbstbewussten Westen dünnhäutig gemacht.

Gleichzeitig stirbt in ganz Nordafrika die Hoffnung auf einen Arabischen Frühling, erwürgt geradezu von einer blutigen Realität, die in Syrien ihren Anfang nahm.

Nayefs Sprayaktion hatte etwa dieselbe Wirkung wie das Attentat auf den österreichischen Thronfolger am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Wäre ohne Nayefs jugendlichen Leichtsinn je ein jihadistisches Kalifat ausgerufen worden? Hätte die Flüchtlingskrise solche Ausmasse erreicht? Hätte sich Grossbritannien für den Brexit entschieden? Hätten die Tiraden eines Donald Trump, der ohne jeden Nachweis über «trojanische Pferde» unter den syrischen Flüchtlingen spekulierte, solchen Erfolg beim Wähler gehabt?

Ich bin losgezogen, diese Zeitenwende besser zu verstehen. Ich wollte die Jungs finden, die am fraglichen Abend an der Al-Banin-Schule waren. Daraus wurde eine monatelange Odyssee durch ein halbes Dutzend Länder, wo ich zunächst das Vertrauen der Schlüsselfiguren gewinnen musste. Von ihnen erhoffte ich mir Hintergrundinformationen, die sich später womöglich verifizieren liessen.

Nayef selbst wurde verhaftet, über mehrere Wochen gefoltert, entlassen, als Held gefeiert, dann erlitt er eine Schussverletzung am Arm – schliesslich floh er mit seiner Familie über die jordanische Grenze, die von Daraa nur wenige Kilometer entfernt liegt. Kurz kehrte er ins zerstörte Daraa zurück, nur um erneut aufzubrechen, diesmal nach Norden, wo er geradewegs auf die Strassensperren des IS zulief. Als Namenloser mischte er sich 2015 in die Flüchtlingsströme gen Europa und erhielt vor Kurzem das dauerhafte Bleiberecht in Österreich.

Heute fragt er sich, ob er als junger Mensch aus der konservativ-muslimischen Provinz sich jemals in eine Gesellschaft einfügen kann, die ihre sexuellen Freiheiten geniesst und wo man unbekümmert Alkohol und Schweinefleisch konsumiert. Und allem Anschein nach fragen sich Österreich und das restliche Europa derzeit genau dasselbe.

Nayef war nicht der Einzige, der für die Graffiti an der Schulmauer büssen musste. Entschlossen, auch den kleinsten Funken Widerstand schon im Moment seiner Entstehung zu zertreten, verhaftete das Regime 22 weitere Jungen der Schule. Nach meinen Informationen sind mindestens zwei, vielleicht sogar drei davon inzwischen tot, und von den Überlebenden hält sich die Hälfte nicht mehr in Syrien auf. Meine Geschichte handelt von Nayef, seinem Freund Abu Fuad, der auch an der Sprayaktion beteiligt war und sich heute in Deutschland befindet. Dann ist da Ahmad Abazid, ein Juwelier, der jetzt in Schweden lebt und mit einigen der 23 Jungen verwandt ist. Und schliesslich Jamal, der mit seiner Familie nach Jordanien floh.

Nayef selbst, klein, schmal, mit präzise zurückgegelten Haaren und ordentlich getrimmtem Bart, ist noch heute wie gelähmt von dem Gedanken, was er durch seine unbedachte Tat losgetreten hat. «Ich war der Jüngste in der Gruppe. Sie haben mir gesagt, was ich schreiben soll», erinnert er sich. «Erst im Gefängnis wurde mir klar, dass die Lage ernst war.»

Die Sprayer und ihre Folterer — 23 Jungen aus Daraa kommen in Assads Foltergefängnis.

Am Morgen nach der Aktion, es war der 17. Februar 2011, ging Nayef ganz normal zur Schule. Mitten im Unterricht wurde er über die Lautsprecheranlage zum Direktor beordert. Dort präsentierte man ihn einem Herrn, der angeblich vom Schulministerium kam. Nayef erkannte aber den Dialekt des Mannes. Er stammte aus Latakia, Assads Heimat. In diesem Moment befand sich Nayef bereits in der Hand des Mukhabarat, des gefürchteten Inlandsgeheimdienstes.

Der Beamte bat Nayef nach draussen, sagte, er wolle mit ihm über die Graffiti an der Schulmauer sprechen. (Erst später begriff Nayef, dass er an einer anderen Stelle des Schulgeländes einmal seinen Namenszug hinterlassen hatte. Mehr brauchten die Sicherheitskräfte nicht, um den Täter zu identifizieren.) Man stiess ihn in ein wartendes Fahrzeug, Handschellen klickten. Kaum hatte der Wagen den Schulgrund verlassen, fingen drei andere Männer an, ihn zu schlagen.

«Sie waren absolut brutal», sagt er und krümmt sich noch heute bei der Vorstellung.

«Sie schlugen in den Bauch, schlugen ins Gesicht, rammten mir den Ellbogen in die Seite, alles.»

Es sollte nur der Anfang sein. Auf dem Revier hängten sie ihn an den Handgelenken auf, sodass seine Füsse den Boden nicht mehr berührten. Dann schlugen Männer des Sicherheitsapparats mit Stromkabeln auf den schmächtigen Teenager ein. Durch den infernalischen Schmerz hindurch zählte er vierzig Hiebe.

Als Nächstes stauchten sie ihn ins Innere eines LKW-Reifens, rollten ihn so eine Treppe hinunter, bis er unten gegen eine Betonwand stiess. Die Methode ist eine berüchtigte Spezialität der Assad-Schergen.

Die nächsten zehn Tage verbrachte er in einer Einzelzelle, die nach seiner Einschätzung einen halben Meter breit und etwa anderthalb Meter lang war, alle ein bis zwei Stunden unterbrochen von einer weiteren Runde Hiebe oder einer weiteren Höllenfahrt im LKW-Reifen.

«Ich sagte ihnen immer wieder: Ich verstehe nicht …», erzählt Nayef und zieht die Schultern zusammen. «Sie aber meinten nur: Keine Sorge, das kommt noch.»

Irgendwann war es dann so weit. Nayef gab auf und gestand, dass er es war, der den Satz an die Schulmauer gesprüht hatte. «Sie sagten: Du weisst, was du da geschrieben hast? Ich sagte: Nein, wieso?»

Schliesslich nannte er auch die Namen der fünf, die ihn dazu angestiftet hatten. Auch sie wurden verhaftet und gefoltert, bis sie diejenigen verrieten, die zwar nichts getan hatten, aber dabei gewesen waren, schliesslich sogar solche, die nicht einmal in der Nähe waren. Das ging so lange, bis man 23 Jungen in Gewahrsam hatte.

Nach ihrem Geständnis wurden Nayef und die anderen in ein weiteres Geheimgefängnis in der nahe gelegenen Stadt Suwayda verlegt. Zehn Tage später ging es erneut weiter, diesmal an einen Ort, über den sie bereits Horrorgeschichten gehört hatten. Es war die Zentrale des palästinensischen Mukhabarat in der Hauptstadt Damaskus.

Nayef erinnert sich an ein Schild am Eingang: «Die hier eintreten, sind vermisst. Die hinausgehen, sind wie neugeboren.»

Drinnen begannen die «Verhöre» von Neuem. Nayef sagt, er habe anderen politischen Häftlingen mit der Faust ins Gesicht schlagen müssen. «Wenn ich mich weigerte», sagt er, «mussten dieselben Häftlinge mich schlagen.»

Nayef stürzte in einen Abgrund aus Angst und Einsamkeit. Er erinnert sich an die Begegnung mit einem älteren Häftling, der nur noch wirres Zeug von sich gab. Gerüchteweise war zu hören, dass der Mann wohl schon so lange in diesem Loch sass, dass selbst die Wärter vergessen hatten, wann und weshalb er einst dort gelandet war. Die Verzweiflung, nie wieder das Tageslicht zu erblicken, war also begründet.

Dennoch, das Verschwinden von 23 Jugendlichen aus Daraa war etwas, was die Stadt nicht einfach hinnahm. Zwar lebte man seit vielen Jahren in der Furcht vor Assads Sicherheitsapparat, doch diesmal war das Regime zu weit gegangen. Noch während Nayef und seine Freunde gefoltert wurden, formierte sich eine Befreiungsbewegung neuer Art.

Gegenwart der Vergangenheit — Eine kurze Geschichte des Syrienkonflikts.

Das Syrien, in dem Nayef und seine Schulkameraden aufwuchsen, war das Ergebnis eines Geheimvertrags, in dem England und Frankreich 1916 die Südflanke des zerfallenden Osmanenreichs unter sich aufteilten. Jedoch ignorierte das Sykes-Picot-Abkommen bei der Grenzziehung die ethnischen und religiösen Gruppierungen, die in den neu geschaffenen Gebieten zusammenleben würden.

Auffällig bei der Kolonialkarte des Nahen Ostens, wie sie von den Diplomaten Mark Sykes und François Georges-Picot entworfen wurde, ist eine Demarkationslinie, die wie mit dem Lineal gezogen wirkt und vom Jordan bis in die Bergregion im Nordwesten von Persien reicht. Alles nördlich dieser Linie (mit dem heutigen Syrien und dem Libanon) war die A-Zone und kam unter französische Herrschaft. Alles südlich davon (Irak und Jordanien) war die B-Zone und fiel England zu.

Der rücksichtslosen Grenzziehung zum Trotz ging die französische Kolonialmacht beim Management der Beute relativ besonnen vor. Man schuf fünf Kleinstaaten, welche sich weitgehend selbst verwalteten.

Die Sunniten, zu denen seinerzeit drei Viertel der syrischen Bevölkerung zählten (auch Nayef und seine Freunde sind Sunniten), erhielten die Kleinstaaten Damaskus und Aleppo. Die Küstenregion um Latakia ging an die Minderheit der Alawiten, eine Sekte des schiitischen Islam. Weitere Kleinstaaten gab es für die drusischen und turkmenischen Minderheiten – das turkmenische Gebiet gehört heute zur Türkei. Und es entstand sogar ein multireligiöses Gebilde, es heisst heute Libanon.

Durch die Unabhängigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Risse im syrischen Staatskörper zunächst vom panarabischen Nationalismus überlagert, doch in den darauffolgenden 22 Jahren kam es zu sechs Militärputschen. Der letzte brachte 1970 Bashars Vater, Hafez al-Assad, an die Macht und mit ihm die angeblich säkulare, panarabische Baath-Partei.

Hafez al-Assad befriedete sein Land, indem er Loyalisten an die Schaltstellen von Militär und Sicherheitsapparat setzte, doch es war unübersehbar, dass diese allesamt Gefolgsleute des alawitischen Islam waren, zu dem sich auch die Familie Assad bekannte. Tatsächlich hatte der alawitische Kleinstaat ganz Syrien gekapert.

Der religiöse Bodensatz der Baath-Partei und mithin der gesamten syrischen Innenpolitik war etwas, das westliche Analysten, ich eingeschlossen, immer unterschätzt haben – bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs.

Es deutete damals alles darauf hin, dass die Herrschaft der Assads in ihre letzte Phase treten würde. Sie war ein Koloss von vorgestern, einer, der dem Arabischen Frühling nichts entgegenzusetzen hatte – so dachte ich zumindest.

Der Aufruhr von Tunesien war auf Ägypten übergesprungen, der 25. Januar 2011, der «Tag des Zorns» in Ägypten, lag erst drei Wochen zurück. Im Freundeskreis rief ich bereits den Sturz der syrischen Regierung aus. Die Bande war einfach fällig. Was ich nicht auf dem Zettel hatte: wie verbissen sich Assad und seine alawitischen Günstlinge gegen ihren Untergang und eine drohende Sunnitenherrschaft wehren würden. (Viele Christen und andere Minderheiten sahen den sunnitischen Extremismus, vor allem in Gestalt des IS, mit ebenso grosser Beklommenheit und schlugen sich daher auf die Seite des Assad-Regimes.)

Hinzu kamen die beiden Kontrahenten um die Vorherrschaft im Nahen Osten: Saudi-Arabien (sunnitisch) und Iran (schiitisch). Auch sie betrachteten Syrien schnell als Aufmarschgebiet für ihren Glaubenskrieg: Iran brauchte Assad, um auch weiterhin seine (schiitische) Hizbollah-Miliz im Libanon zu alimentieren und dem Erzfeind Israel zuzusetzen. Und die Saudis fürchteten das Erstarken des «schiitischen Halbmonds» im bisher sunnitisch dominierten Nahen Osten. Der schiitische Einfluss reichte bereits von Beirut über Damaskus bis nach Bagdad, wo sich nach dem Sturz des sunnitischen Diktators Saddam Hussein proiranische Kräfte durchgesetzt hatten. Eine sunnitische Regierung in Syrien käme den Saudis zupass, denn so könnten sie die eigenen Parteigänger im Libanon und im Irak besser unterstützen.

Daher begannen nicht nur die Saudis, Geld und Waffen für den Kampf gegen Assad zu schicken, andere sunnitische Player wie die Türkei, Katar und Jordanien nutzten die Gelegenheit gleichfalls.

So kam es, dass man in der Anfangsphase des Bürgerkriegs jeden sunnitischen Glaubenskrieger als Freiheitsfreund betrachtete, obwohl diese Leute mit der al-Qaida und einem blutrünstigen Emporkömmling namens IS liiert waren.

Doch durch die Intervention von Saudi-Arabien und des Iran (plus einigen vermeintlich moderat-religiösen Rebellengruppen, die halbherzig von den USA finanziert wurden) verwandelte sich der Aufstand gegen Assad alsbald in einen Kampf aller gegen alle um die Zukunft der gesamten Region.

«Tage des Zorns» — Wie ein Tunesier sich selbst verbrennt und Aufstände in der arabischen Welt auslöst.

Nicht nur der Wortlaut, vor allem das Timing machte Nayefs frechen Spruch an der Schulmauer brisant.

Zwei Monate vorher, am 17. Dezember 2010, hatte in Tunesien eine Ordnungshüterin die Ware des Gemüsehändlers Mohammed Bouazizi beschlagnahmt, weil dieser keine Verkaufsgenehmigung vorlegen konnte. Normalerweise wäre eine solche Kleinigkeit mit einem Bakschisch zu regeln gewesen, doch an diesem Morgen hatte der 26-Jährige zu wenig Geld dabei. Stattdessen kaufte er einen Kanister Benzin, übergoss sich damit und setzte sich selber in Brand.

Die Jugend der gesamten gottverlassenen Region verstand diese ebenso hilflose wie grausame Tat auf Anhieb – mit der lähmenden Korruption waren sie aufgewachsen. Nach vier Wochen landesweiter Proteste floh der Präsident Zine el-Abidine Ben Ali ins Exil, das Regime kollabierte. Aber Tunesien war nur der erste Dominostein. Bald kam es in Ägypten zu Kundgebungen.

Kurz nach Nayefs Aktion in Syrien jedoch verdüsterte sich das Bild, und der Arabische Frühling verbrannte in einem Feuersturm.

Der 17. Februar 2011, der Tag von Nayefs Verhaftung, ging später ebenfalls als «Tag des Zorns» in die Geschichte von Ghadhafis Libyen ein. Das Land liegt genau zwischen Tunesien im Westen und Ägypten im Osten. Eine Demonstration von nur einigen Hundert Leuten in der ostlibyschen Grossstadt Benghazi traf dort umgehend auf die geballte Staatsmacht. Am Ende lagen vierzehn Tote auf der Strasse. Tags darauf schoss die Polizei auf den Begräbniszug. Aus einer Demonstration gegen Ghadhafi war Bürgerkrieg geworden.

Gleichzeitig kam es in Syriens Hauptstadt Damaskus zu ersten kleinen Protesten. Auf einem überdachten Markt in der Altstadt versammelte sich eine Menschenmenge, um die Polizeigewalt gegen einen Ladeninhaber anzuprangern. Die Demonstration löste sich nach einigen Stunden friedlich auf, nachdem der Innenminister eine Untersuchung des Vorfalls angekündigt hatte. In den Wochen danach wurden weitere Versprechen gemacht, selbst an ein Ende des 48 Jahre währenden Ausnahmezustands war gedacht, der seit dem Militärputsch von 1963 die Bürgerrechte einschränkte und den Sicherheitskräften quasi unbeschränkte Macht verlieh. Wären die avisierten Reformen nur ein wenig früher gekommen, hätte sich Syrien vieles ersparen können.

Aufstand der Eltern — Wie die Demonstration für die Freilassung der Jungen eskaliert.

Als Wochen vergingen, ohne dass die Eltern der verschwundenen Schüler Konkretes über deren Verbleib erfuhren, verloren sie die Geduld: Einer Abordnung von Ältesten wurde Audienz beim obersten Geheimdienstkoordinator von Daraa gewährt.

Doch was der den Ältesten mitzuteilen hatte, war ungeheuerlich. «Wörtlich sagte er den Leuten: ‹Vergesst eure Kinder, macht lieber neue. Und wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, schickt uns eure Frauen, wir schwängern sie gerne.›» Das erzählt Ahmad Abazid. Er ist 32 Jahre alt und arbeitete vor dem Bürgerkrieg im elterlichen Juwelierladen im Zentrum von Daraa. Er gehört zu den Hunderttausenden, die seither das Land verlassen haben. (Abazid ist ein häufiger Name im Grenzgebiet von Syrien und Jordanien. Ahmad und Nayef sind nur weitläufig verwandt, engere familiäre Bindungen existieren aber zu einigen anderen Graffiti-Jungen.)

Dennoch brauchte es noch drei Wochen, bis die Empörung überkochte. Am 18. März 2011 kam es vor der Al-Omari-Moschee zu einer Kundgebung, die sich zu Daraas «Tag des Zorns» auswachsen sollte. (Kleinere Demonstrationen gab es am selben Tag auch in Damaskus und anderswo.) Nach dem Freitagsgebet forderte eine aufgebrachte Menge die Freilassung der 23 Jungen und anderer politischer Häftlinge. Selbst zu diesem Zeitpunkt richtete sich der Protest aber eher gegen einen lokalen Missstand als gegen das Regime. Abu Fuad, ein Freund Nayefs, nahm an der Demonstration teil. Achtzehn Jahre war er damals. Heute sitzt er als frustrierter junger Mann in Deutschland.

Jeder wusste, wozu der Assad-Clan fähig war. In Daraa und Umgebung lebten erzkonservative Sunniten, die die arabisch-sozialistische Baath-Partei mit ihrer alawitischen Führungselite grundsätzlich ablehnten. Doch der letzte Aufstand gegen die Zentralmacht lag lange zurück. 1982 versuchten es die Muslimbrüder in der mittelsyrischen Stadt Hama. Bashar al-Assads Vater beendete die Revolte, indem er die Stadt aus der Luft und mit Panzern in Schutt und Asche legen liess. Mehr als 20 000 Menschen verloren damals ihr Leben. Drei Jahrzehnte später griff das Regime erneut zu Gewalt. Als aus der wütenden Menge die ersten Steine flogen, eröffneten Scharfschützen das Feuer. Zwei Demonstranten starben. Der Syrische Frühling hatte seine ersten Märtyrer.

«Aber das machte uns nur noch wütender», sagt Abu Fuad, der wenige Meter neben den Opfern stand.

«Die Jungs hatten Mut», sagt Ahmad Abazid, der das Drama von Beginn an miterlebt hatte. Beim Trauerzug für die beiden «Märtyrer» schoss die Polizei erneut in die Menge. Wieder starben Menschen und wurden zu Grabe getragen. Abermals schoss die Polizei. Der Kreislauf der Gewalt war eröffnet.

Um die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen (das Beispiel Libyen zeigte, wo es enden konnte), entschloss sich das Assad-Regime zu einem Friedensangebot: Am 20. März öffneten sich die Zellentüren der 23 Jungen. Ihre Familien warteten bei der Al-Omari-Moschee. Auf dem Weg dorthin trauten die Jungen ihren Augen nicht. Die Strassen waren gesäumt von Menschen, die ihnen zujubelten.

«Es war wie bei einer Hochzeit», erinnert sich Nayef und muss heute noch grinsen. Am Strassenrand erwachsene Männer, die sie als Helden feierten. Und auf Dächern und Balkonen standen die Frauen und trillerten den Freudentag hinaus, ein überwältigendes Erlebnis. «Ich kapierte gar nicht, warum wir auf einmal Helden sein sollten», sagt Nayef. «Eigentlich wollte ich nur nach Hause.»

Doch das war ihm noch nicht vergönnt, denn die Nachbarn hatten auf der Strasse ein weiteres Freudenfest für ihn ausgerichtet. «In ihren Augen waren wir wirklich die Helden. Bisher hatten die Leute Angst. Angst, gegen Assad oder das Regime oder die Polizei den Mund aufzumachen. Nach uns hatte niemand mehr Angst.»

Noch am Tag ihrer Entlassung ging das Parteihaus der Stadt in Flammen auf. Wütende Demonstrationen wurden eine Art neue Normalität und verbreiteten sich durchs ganze Land. Doch der Gegner war nicht unvorbereitet, und er kannte kein Erbarmen. Nach jeder Demonstration lagen Leichen auf der Strasse. Am 23. März stürmten Sicherheitskräfte die Al-Omari-Moschee und richteten unter den Gläubigen ein Blutbad mit 37 Toten an.

Am 1. April fanden Protestierer in Daraa ein neues Ziel für ihren Zorn: die grosse Statue von Hafez al-Assad im Stadtzentrum. Jahrzehntelang hatte der Staatsführer dort gestanden, jetzt begannen einige, das Ding mit blossen Händen aus seiner Verankerung zu leiern. Andere, wie Nayefs Freund Abu Fuad, schlossen sich an. «Wir dachten, das sei ein massives Teil aus Bronze», sagt er, als ich ihn im Exil in Düsseldorf begegne. «In Wirklichkeit war es aus billigem Blech – mit zwei Eisenstangen in den Beinen.» Auf Youtube-Videos ist in diesem Moment Gelächter zu hören, und auch Abu Fuad muss lächeln, wenn er an den Tag denkt.

Die Freude währte nur kurz. Auf dem Video ertönt Gewehrfeuer aus dem Off. Kurz darauf riegeln Regierungspanzer die Stadt ab, doch darauf ist man in Daraa vorbereitet. Längst liegen Kalaschnikows bereit, die über die jordanische Grenze ins Land geschmuggelt wurden. In diesen Tagen desertierte auch so mancher Wehrpflichtige, der keine Lust hatte, sich an einem Angriff auf die eigene Heimatstadt zu beteiligen. Es war die Geburtsstunde der Freien Syrischen Armee, wie sie später genannt wurde. Damit hatte der Bürgerkrieg begonnen.

«Wenn sie sich nur etwas anders verhalten hätten, die Leute ein wenig besser behandelt hätten, vielleicht wäre nichts von alledem passiert», sagt Ahmad Abazid, der Juwelier. «Wir sind heute hier, weil die sich 2011 so verhalten haben.»

Mit «hier» meint er das Häuschen in einer schwedischen Kleinstadt, in dem die Familie untergekommen ist. Aber er könnte auch den ganzen Planeten meinen, der sich seit den Ereignissen in Daraa anders dreht.

Jagd auf die Sprayer — Assad erwies sich als noch niederträchtiger und zäher als Mubarak.

Im ersten Jahr des Konflikts harrte Nayefs Familie noch in Daraa aus. Jeden Tag errichtete das Regime neue Strassensperren und verhaftete mehr Menschen. Und jede Nacht schlugen die Rebellen zurück.

Nayef selbst griff nie zu einer Waffe – falls man nicht eine Dose Farbspray zu einer solchen erklären will. Er hat nicht den Anspruch, ein grosser Künstler zu sein, doch er entwickelte sich zum Experten für Schablonenbilder Assads, die, auf Strassen oder Gehwege gesprüht, quasi zum Drüberfahren oder Drauftreten freigegeben waren. Es gibt in der arabischen Welt keine grössere Beleidigung. Kraft seiner Rolle in der Frühphase des Aufstands gehörte Nayef wie selbstverständlich zum revolutionären Organisationskomitee seines Viertels, das die Protestaktionen plante. Es waren aufregende Zeiten. «Anfangs hofften wir noch, dass Assad in ein, zwei Wochen weg wäre. Wenn nicht diese Woche, dann nächste», sagt Nayef. «Aber nach einem Jahr war von dieser Hoffnung nur wenig übrig.»

Irgendwann verbot das Regime den Verkauf von Farbspray und zwang die jungen Rebellen zu kreativen Lösungen. Abu Fuad, Nayefs Freund, arbeitete in einem Restaurant, das seine Ware aus Jordanien bezog, und er nutzte diese Kontakte, um einen Schmugglerring für Farbdosen aufzubauen. Auch ihr taktisches Vorgehen machte Fortschritte. Während die eine Gruppe sich zu einer Ablenkungsdemo in einem Viertel versammelte, schlug die andere Gruppe an unbewachten Regierungsgebäuden zu und versah sie mit einer frischen Lage Graffiti. Abu Fuads Lieblingsslogan war das legendäre «Das Volk will die Regierung stürzen», das zuerst an tunesischen Hauswänden aufgetaucht war, später in Kairo.

Aber der syrische Präsident erwies sich als zäher und niederträchtiger als seine Amtskollegen in Tunesien oder Ägypten. Wie schon seinem Vater war Bashar al-Assad jedes Mittel recht, um an der Macht zu bleiben.

Nayef lernte, den Sicherheitskräften aus dem Weg zu gehen, die die Stadt praktisch besetzt hatten. Aber als die Armee direkt vor dem Haus der Familie Posten bezog, erwischte man ihn. Nayef rannte los, ein Soldat hob die Kalaschnikow. Eine Kugel durchbohrte Nayefs linken Bizeps. Er hörte nicht auf zu rennen, bis er Rebellen in die Arme lief, danach wurde es Nacht um ihn. Am nächsten Tag brachte man ihn über die jordanische Grenze ins Krankenhaus von Ramtha. Etwas später gingen auch seine Eltern mit den vier Geschwistern nach Jordanien.

Assads mächtige Freunde — Warum Ali Khamenei und Putin zu Assad halten.

Im Herbst 2011 musste sich Bashar al-Assad zum ersten Mal ernsthaft Sorgen machen. Die Kämpfe von Daraa hatten sich auf das ganze Land ausgedehnt, und die syrischen Nachbarstaaten Jordanien und Türkei unterstützten die Freie Syrische Arme. Über die nördlichen Städte Homs und Hama hatte er bereits die Kontrolle verloren, und in Damaskus war das Hauptquartier der Baath-Partei, Symbol des Schreckensregiments, von einer Panzerabwehrrakete getroffen worden.

In ganz Nordafrika sah es nicht viel besser aus für die traditionellen Potentaten. Tunesiens Ben Ali war im Exil, Ägyptens Hosni Mubarak sass im Knast. Allein Ghadhafi in Libyen hatte sich entschieden, kämpfend unterzugehen. Doch mit seiner Entscheidung zog er Luftschläge der Nato auf sich. Am 20. Oktober 2011 zerrte man ihn aus einem freiliegenden Abwasserrohr nahe seiner Heimatstadt Sirte. Bei den Youtube-Videos konnte einem schlecht werden: Er, der 42 Jahre unbeschränkter Herrscher über Libyen war, wurde der johlenden Menge vorgeführt, gedemütigt und gequält, ehe schliesslich ein Kopfschuss seinem Leben ein Ende machte.

Einige Monate zuvor hatte Barack Obama erklärt, es sei Zeit für Assads Rücktritt. Doch Ayatollah Ali Khamenei in Teheran war anderer Ansicht. Um der schiitischen Sache willen durfte Assad nicht fallen. Wenige Wochen nach Ghadhafis Tod machten Gerüchte die Runde, im syrischen Sicherheitsapparat seien vermehrt Persisch sprechende Leute gesichtet worden. Und schon bald traten vom Libanon aus kampferprobte Hizbollah-Milizen in den Bürgerkrieg ein, um den bedrängten schiitischen Brüdern beizustehen.

Auch andere Parteien machten sich bereit, im sich abzeichnenden Stellvertreterkrieg mitzumischen. Dreimal sah sich der russische Premier Wladimir Putin angeblich das Video von Ghadhafis grausamem Tod an, ehe er in einer Stellungnahme den Amerikanern die Schuld gab.

Seit dem Kalten Krieg stand Syrien an der Seite Russlands. Das schien nur natürlich, da die USA zu Israel hielten. 1971 gestattete Hafez al-Assad der UdSSR die Nutzung der Marinebasis Tartus unweit seiner Heimatstadt Latakia – es war der einzige russische Stützpunkt im Mittelmeer. Im Gegenzug wurde syrisches Militär in Moskau ausgebildet.

Putin konnte nicht zulassen, dass der Westen einen weiteren Verbündeten beseitigte. Deren Zahl war ohnehin bedenklich geschrumpft. Er würde Assad stützen, komme, was wolle.

Ohne das Sykes-Picot-Abkommen wären Daraa auf syrischer und Ramtha auf jordanischer Seite wahrscheinlich längst miteinander verschmolzen, 15 Kilometer sind heute keine Entfernung. Doch seit hundert Jahren verläuft zwischen den Nachbarstädten die Zonengrenze der alten Kolonialherren. Das kleine Ramtha ist auf 120 000 Einwohner angeschwollen. Der Ort bot sich an als Rückzugsraum für die Freie Syrische Armee und wird immer mehr zum ersten Notausgang für syrische Flüchtlinge.

Auch Nayef und seine Freunde finden sich auf den staubigen Strassen von Ramtha wieder, dazu kommen die aus dem nahen Flüchtlingslager Zaatari.

Der zweite Bub mit der Spraydose —Wer hat den Spruch an die Wand gesprüht?

Zu denen, die beides erlebt haben, Zaatari und Ramtha-Stadt, zählt Jamal, den ich sprechen wollte, weil auch er als einer der 23 Jungen gilt. Ein Irrtum, wie sich herausstellte: Jamal ging zwar in Daraa zur Schule, aber nicht auf dieselbe wie Nayef. Er kennt die anderen Jungen auch nur aus Erzählungen, die allerdings grosse Ähnlichkeiten aufweisen zu dem, was er selbst erlebt hat.

Irgendwann im Februar 2011 – das genaue Datum weiss er nicht mehr – alberte Jamal, damals zwölf Jahre alt, nach Schulschluss mit Klassenkameraden herum. Sie hatten Fernsehberichte aus Tunesien und Ägypten gesehen und waren wie elektrisiert von dem Gedanken, dass sich bei ihnen in Syrien nun Ähnliches anbahnen könnte. Jamal und seine Kumpel schnappten sich ein paar Dosen Farbspray, die Jamal eigentlich zur Verschönerung seines Velos gekauft hatte. Wie Nayef war er der Jüngste in seiner Clique. Sie liefen zur Al-Quneitra-Schule, wo Jamal Slogans an die Schulhofmauer sprühte, die er aus dem Fernsehen kannte, darunter auch den Satz: «Assad hat das Land geplündert». Worauf die anderen Kids lachten und Beifall klatschten.

Gleich am nächsten Morgen war Polizei in der Schule und nahm von jedem Schüler eine Schriftprobe. Es dauerte nicht lange, bis sie auf Jamal kamen, denn an der Mauer wie auf der Schriftprobe fand sich derselbe Rechtschreibfehler: Statt «al-Assad» hatte Jamal in beiden Fällen «al-Ssad» geschrieben. Das fehlende «A» besiegelte sein Schicksal.

«Ich war nie gut in der Schule», meinte Jamal achselzuckend, als ich ihn im Herbst 2016 in der jordanischen Hauptstadt Amman traf.

Selbst wenn er nicht zu den ursprünglichen 23 gehörte, so versichern mir syrische Flüchtlinge in Ramtha, brachte er mit seinen grünen und roten Spraydosen die Verhältnisse ebenso durcheinander wie Nayef und dessen Freunde.

Auch die Foltermethoden, denen er in der Hand des Mukhabarat ausgesetzt war, glichen denen Nayefs. Mit dem Unterschied, dass er in seiner Not auch vollkommen imaginäre Komplizen belastete. «Ich nannte jeden Namen, der mir einfiel», sagt er. Heute ist Jamal siebzehn Jahre alt und hat die weisse Basecap gegen die gleissende jordanische Sonne tief ins Gesicht gezogen. Vielleicht vertragen die auffällig blauen Augen unter den zusammengewachsenen Brauen so viel Licht nicht. Er kaut immer wieder an den Nägeln, wenn er von dieser Zeit erzählt.

Fünf Jahre nach seinem unbedarften Protest ist er einer von einer Dreiviertelmillion Jugendlichen im schulpflichtigen Alter, die über Jordanien, Syrien und den Libanon verstreut sind. Hilfsorganisationen warnen seit Jahren vor einer «verlorenen Generation» von Flüchtlingskindern, die bald keine Kinder mehr sein werden und mit ihrem Trauma und ihrer nicht vorhandenen Ausbildung zur Gefahr für eine ganze Region werden könnten. Die Hauptprobleme seien bislang zwar «nur» Kinderarbeit (bei den Jungen) und Prostitution bzw. Kinderehen (bei den Mädchen), doch langfristig lauert in den um ihre Jugend betrogenen Jahrgängen ein gigantisches Radikalisierungspotenzial.

Jamals Familie floh zunächst nach Zaatari, diese Zeltstadt in der Wüste, die seit ihrer Eröffnung im Jahr 2012 zur viertgrössten «Stadt» in Jordanien angewachsen ist. Das heisst, eigentlich ist Zaatari ein Nicht-Ort im Nirgendwo und mit Absicht so angelegt, dass er keinesfalls zum Bleiben animiert. Syrer erhalten prinzipiell keine Arbeitserlaubnis, erst recht bleibt ihnen der Weg zur jordanischen Staatsbürgerschaft verschlossen.

«Seit dem Tag meiner Verhaftung war ich nicht mehr in der Schule», sagt Jamal. Und als ich ihn nach seinem Traumjob frage, sieht er mich nur unendlich verwirrt an.

Arabischer Herbst — Chemiewaffen, Obama und die «rote Linie».

Der Schlussakt des Arabischen Frühlings spielte vielleicht in Jordanien. Jedenfalls versuchte sich die jordanische Opposition im November 2012 an einem Remake des «Tag des Zorns», wie er in Tunis, Kairo oder Daraa veranstaltet worden war. Was war geschehen? Im Reich von König Abdullah II. stieg die Benzinsteuer, und da der jordanische Normalbürger auch so schon kaum über die Runden kam, lagen die Nerven blank.

Mit dem Schlachtruf «Ghadhafi, Ben Ali und Mubarak sind schon weg» zog eine mehrtausendköpfige Menge durch die normalerweise von hupenden Autos verstopften Strassen von Amman und forderte vom Herrscher: «Geh, Abdullah, geh!»

Das Aufgebot war nicht annähernd so imposant wie die Sintflut, die Mubarak davongeschwemmt hatte, doch hofften die Veranstalter auf Verstärkung durch Spätentschlossene. Allerdings war am Beispiel Syriens selbst für die Dümmsten zu erkennen, was offener Widerstand in letzter Konsequenz bedeuten konnte, und so blieben die meisten zu Hause. Ein Leben in Armut und unter dauernder Gängelung war immer noch besser als eine Revolution mit ungewissem Ausgang. Das unentschlossene Oppositionsbündnis, das sich 2011 aus liberalen Intellektuellen, Kommunisten und den Muslimbrüdern unter dem Namen «Nationale Reformfront» zusammengefunden hatte, löste sich bald auf unter dem Eindruck des Syrienkonflikts.

Als 2013 plötzlich Videos Hunderter Giftgasopfer aus der Region Ghuta östlich von Damaskus im Netz auftauchten, schöpften Nayef und die anderen Flüchtlinge in Jordanien kurzzeitig Hoffnung. Diesmal hatte es Assads Militärmaschinerie, die für den Angriff mit Chemiewaffen verantwortlich sein sollte, offenbar übertrieben.

Die «rote Linie», die Präsident Obama für diesen ansonsten anarchischen Konflikt gezogen hatte, war überschritten, und die Strafe der Weltgemeinschaft für den syrischen Diktator würde nicht lange auf sich warten lassen.

Die Hoffnung starb schnell. Es schien, als hätte der Westen jedes Interesse verloren, einen Brand zu löschen, der erkennbar eine Nummer zu gross geworden war. Stattdessen stellte sich Russland im Sicherheitsrat vor Assad und rang diesem die Zusage ab, sämtliche Chemiewaffen zu zerstören. Dafür sollten sich die USA aus dem Konflikt heraushalten.

Berichten zufolge greifen inzwischen alle Kriegsparteien zu Gasgranaten, doch eigentlich war 2014 schon klar, dass im syrischen Bürgerkrieg rote Linien nicht mehr existierten.

Auf nach Deutschland! — Die Bilder des toten SyrerBuben; Angela Merkels Entschluss, die Grenzen zu öffnen.

Nach zwei Jahren ohne Hoffnung im jordanischen Niemandsland traf Nayefs die schwere Entscheidung, nach Syrien zurückzukehren.

Daraa befand sich grossenteils unter der Kontrolle der Freien Syrischen Armee. Er war entsetzt, als er zum ersten Mal wieder durch die Stadt ging. «Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hatte zwar Videos auf Youtube gesehen, aber auf die Wirklichkeit kann einen das nicht vorbereiten. Es war kaum noch ein Stein auf dem anderen, alles kaputt», sagt er und schliesst die Augen, als müsse er den Film noch einmal ablaufen lassen.

Sieben Monate hielten sie in Daraa durch, obwohl Nayefs Vater keine Arbeit hatte. Vor dem Krieg war er LKW-Fahrer im kleinen Grenzverkehr gewesen. Dazu kam die ewige Anspannung, die Nähe des Todes. Tag und Nacht gingen die Bomben von Assads Luftwaffe nieder.

Ähnlich wie heute der Norden von Aleppo war Daraa vom Krieg praktisch zweigeteilt worden. Bei ihrer Rückkehr war ihr Viertel in der Hand der FSA(Freien Syrischen Armee), genauso wie die Strasse zur jordanischen Grenze. Doch die Regierungstruppen lagen nur weniger Strassen weiter, und ganze Stadtteile waren Niemandsland, wo auf alles geschossen wurde, was sich bewegte.

Nayefs Familie hatte Satellitenempfang und sah auf al-Jazeera die Bilder anwachsender Flüchtlingsströme.

Mitte September 2015. Alle haben sich aufgemacht, alle sind sie jetzt auf der Flucht, nicht nur Syrer. Sie sehen die Leiche des kleinen Alan Kurdi – ein dreijähriger Knirps, angeschwemmt am Strand des türkischen Badeorts Bodrum. Ein Anblick, so herzzerreissend, dass er, von Europa bis Kanada, vorübergehend eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöst.

Nayef erzählt, den Namen Alan Kurdi habe er zum ersten Mal gehört, als er schon in Europa war. Was er und seine Familie aber schon in Daraa hörten, war Angela Merkels Ankündigung, alle syrischen Flüchtlinge willkommen zu heissen, die die deutsche Grenze erreichten.

Deutschland liegt dreieinhalbtausend Kilometer von Daraa entfernt. Doch die Familie beschloss, Nayef, sein Bruder sowie ein Cousin sollten den Versuch wagen. Die Familie lieh sich so viel Geld zusammen, wie sie kriegen konnte, und gab es Nayef und seinem Bruder – für die Schleuser, die sie garantiert brauchen würden.

«In Daraa hatten wir keine Zukunft», sagt Nayef achselzuckend. «In Daraa gab es nur zweierlei: Entweder man wurde getötet, oder man wurde obdachlos.»

Flucht durch das Gebiet des IS — Highway through Hell: von Daraa über Raqqa nach Aleppo.

Alan Kurdi ist nicht der Einzige, der die Flucht übers Mittelmeer mit dem Leben bezahlte. Die Internationale Organisation für Migration gibt an, dass 2015 mindestens 3771 Menschen, die Mehrzahl davon Kriegsflüchtlinge, den Versuch, in winzigen Nussschalen über das tückische Meer zu gelangen, nicht überlebten. Diese Zahl wurde 2016 noch einmal übertroffen.

Der riskanten Passage sah Nayef allerdings vergleichsweise gelassen entgegen. «Ich kann schwimmen», erklärt er mir und demonstriert mit einer chaotischen Kraulbewegung, was er im Notfall zu tun gedenkt. Nein, die schwierigste Etappe sei der Weg in die Türkei.

Während die Eltern in Daraa zurückblieben, sollten er und seine Begleiter (deren Namen ich nicht nennen soll) in einem Minibus zusammen mit fünfzig anderen Flüchtlingen bis an die syrisch-türkische Grenze fahren. Eine Reise von tausend Kilometern in einem überladenen Fahrzeug, die sie zunächst nach Osten führte, vorbei an den Ruinen des antiken Palmyra, und später nach Norden, ins Herzland des Islamischen Staates.

Die Fahrt wurde ein Horrortrip mit surrealen Einschlägen. An einer IS-Strassensperre vor Raqqa, der neuen Hauptstadt des Terrors, wurden sie erst einmal wieder nach Madan zurückgeschickt, wo der IS eine Art Meldebehörde installiert hatte. Als der Minibus in einen Kreisverkehr einbog, bekamen sie einen ersten Eindruck davon, wie der IS mit seinen Widersachern verfuhr und gleichzeitig die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Mitten auf der Verkehrsinsel lag eine Leiche, deren abgeschlagener Kopf zwischen den Beinen platziert war. «In diesem Moment hatten wir Todesangst», sagt Nayef.

In einem grauen Bau, der den Extremisten als Passamt diente, erhielten sie eine unmissverständliche Reisewarnung. «Sie sagten, wir sollten keinesfalls in die Länder der Ungläubigen reisen.» Notgedrungen versicherten Nayef und die anderen, sie hätten nichts dergleichen vor. Danach durften sie wieder nach Raqqa. Vorsichtig fuhren sie weiter auf das halb zerstörte Aleppo zu, vor dem Krieg einmal Syriens zweitgrösste Stadt. Von dort aus sind es nur noch fünfzig Kilometer bis zur türkischen Grenze.

Einen Monat später war Nayefs Freund Abu Fuad auf derselben Route unterwegs. «Alle sagten: Geh nach Deutschland, da ist es am besten», erklärt er. Auch er erinnert sich an die Strassensperren des IS: «Sie nehmen deine Papiere und checken deinen Namen am Computer.» Und wenn jemand auf ihrer Liste war? Abu Fuad macht die Geste des Halsabschneidens.

Endlich Europa! — Aleppo–Lesbos: 1100 Dollar.

Als Nayef und seine Schicksalsgenossen die türkische Grenze erreichten, wurden sie an den nächsten Schleuserring übergeben. Die Weiterreise kostete 1100 Dollar pro Person. Daraufhin ging es per Bus in die Hafenstadt Izmir, eine der grossen Drehscheiben der Flüchtlingsroute. Im Reisepreis enthalten war ein Platz in einem Schlauchboot zur griechischen Insel Lesbos, die von der türkischen Küste nur zehn Kilometer entfernt liegt. Nach Nayefs Zählung waren mit ihm noch vierzig andere an Bord des instabilen Gefährts.

Zwei Stunden dauerte die Fahrt über die dunkle unruhige See. Auf Lesbos zahlte er 60 Euro für die Flüchtlingsfähre nach Piräus, die von der griechischen Regierung bereitgestellt worden war. Danach fuhr er mit dem Bus an die griechisch-mazedonische Grenze, wo er auf ein Heer verdreckter Gestalten stiess. Zehntausende Syrer, Iraker, Afghanen, Pakistani und Schwarzafrikaner, die sich entlang der grossen Eisenbahnlinien nach Norden schleppten.

Dieser Teil der Reise ist ihm nur nebelhaft in Erinnerung. Er weiss, er kam durch Serbien. Mal musste er laufen, mal gab es einen Bus. Das Handy half bei der Orientierung. Stets dieselbe Frage: Wo war er? Er kannte sich ja nirgendwo aus. Belgrad war die nächste grosse Verteilerstation. Flüchtlinge kampierten in Parks, belagerten die grossen Busstationen und warteten auf Neuigkeiten, wie es nun weitergehen sollte.

An der serbisch-ungarischen Grenze verschärfte sich die Situation. Die ungarischen Grenzer jagten jeden Asylbewerber zurück, daher schlugen die Flüchtlinge auf serbischer Seite ihr Lager auf, bis sie von den Schleusern das Signal bekamen, den Weg über die grüne Grenze zu versuchen. Irgendwann lenkte die ungarische Regierung ein und steckte sie alle in einen Zug nach Wien. Erst dort konnte er aufatmen.

Zwar wollten sie ursprünglich nach Deutschland, aber er und sein Cousin entschieden, dass Österreich ebenso gut sei. Am Wiener Hauptbahnhof wurden sie von freiwilligen Helfern in Empfang genommen, die Wasser und Essen verteilten. In diesem Moment fühlte es sich so an, als seien sie in ihrer neuen Heimat angekommen. «Alles kam uns so schön vor», sagt er, «und vor allem sicher.» Aber Nayefs Bruder wollte weiter nach Deutschland.

In Deutschland kippt die Stimmung — Wie sich seit Köln 2015 alles ändert.

Wenn ein paar Graffiti an einer Schulmauer Syrien in einen Bürgerkrieg stürzten, wenn das Bild des kleinen Alan Kurdi die Europäer veranlasste, ihre Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, dann waren die Silvesterereignisse von Köln das Signal für den Backlash in Deutschland. Das schwelende Unbehagen gegenüber den Flüchtlingen wuchs an.

Abu Fuad sagt, er habe erst von den massenhaften Übergriffen erfahren, als Fernsehteams vor seiner Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Köln auftauchten. Tatsächlich waren nur zwei Syrer unter den ersten Verdächtigen, die von der Polizei in diesem Zusammenhang festgenommen wurden. Insgesamt aber kam etwa jeder zweite Beschuldigte mit dem grossen Flüchtlingstreck 2015 nach Deutschland.

Und während sich die Deutschen anfingen zu fragen, ob Merkels Willkommenkultur wirklich eine so gute Idee gewesen war, stapelten sich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Hunderttausende unerledigte Asylanträge, wodurch für viele das Provisorium zur Dauereinrichtung wird, auch für Jungs wie Abu Fuad.

Immerhin hat er nun eine auf ein Jahr befristete Aufenthaltsgenehmigung, doch die Gastfreundschaft von früher, das spürt er, ist seit Silvester 2015 weg. «Es gibt Leute, die hassen Flüchtlinge immer mehr», sagt er und verschränkt halb trotzig, halb verunsichert die Arme vor der Brust. «Die Leute sagen, dass Merkel bald stürzt und dass dann die Rechten, die Nazis, die Regierung übernehmen.»

Ein Ende des syrischen Dramas ist nicht in Sicht. Klar scheint nur, dass die Menschen von Daraa den Regimewechsel nicht mehr erleben werden, den sie sich erhofften, als ein Teenager den Diktator herausforderte.

Die Wende für Assad kam am 28. September 2015, als Wladimir Putin vor der UN-Vollversammlung sprach. Zwei Tage später donnerten russische Jagdbomber über Syrien, angeblich zur Bekämpfung des IS und anderer Terroristengruppen. In Wahrheit aber trafen sie jeden, der sich der Assad-Armee entgegenstellte, gleich ob islamistisch oder säkular.

Heute ist der Islamische Staat auf dem Rückzug, aber andere Rebellengruppen sind ebenfalls geschwächt. Geländegewinne verzeichnen nur noch das Regime und die türkischen Streitkräfte, die in Nordsyrien entlang der Grenze eine Pufferzone eingerichtet haben, wahrscheinlich mit freundlicher Genehmigung der Russen. Jedenfalls greift die russische Luftwaffe türkische Einheiten nicht an.

Drei Jahre nachdem Obama vor einem Militärschlag gegen Assad wegen dessen Chemiewaffeneinsatz zurückschreckte, ist es nun Putin, der die roten Linien definiert.

Jamal — Lebt in Jordanien und ist kein Held.

Jamal, der Graffiti-Bub, der mit zwölf Jahren Assads Namen falsch schrieb und gefoltert wurde, lebt mit seinen Eltern und drei Schwestern in einer Zweizimmerwohnung im jordanischen Ramtha. Vor dem Krieg spielte die syrisch-jordanische Staatsgrenze für die normale Bevölkerung praktisch keine Rolle. Die offiziellen Grenzübergänge ignorierte man weitgehend, billige Zigaretten gelangten bequem über Nebenwege auf den syrischen Schwarzmarkt.

Heute liegt alles darnieder, trotz der vielen Flüchtlinge, die Ramthas Einwohnerzahl verdoppelt haben. Die meisten Geschäfte an der Hauptstrasse sind geschlossen, ebenso wie die Grenze. Nachts kann man von Ramtha aus den Krieg sehen, als Wetterleuchten am Horizont.

Ansonsten wird in den Strassen von Ramtha eher mit Worten als Waffen gekämpft. Immer geht der Streit um die Frage, ob es das wert war, was vor Jahren in ihrer Stadt begann. So viele Tote, so viel Elend für ein bisschen Freiheit? Jamal sagt, ihm seien die Kommentare nicht entgangen, die man zuweilen von syrischen Flüchtlingen zu hören bekommt. Denn wer Jamal ist und welche Rolle er und die anderen Graffiti-Kids damals spielten, das weiss dort jeder. Sie waren die Zündler, die besser nie eine Spraydose angefasst hätten. Auch die jordanische Geheimpolizei hat ihn deshalb schon verhört. Diese Leute reagieren nervös auf alle Bestrebungen, die auch nur entfernt nach Revolution aussehen.

«Die Leute sind gespalten», sagt Jamal. «Manche sagen: Assad war ungerecht. Aber zumindest hatten wir unser Leben.» In dem Hotelrestaurant in Amman, wo wir uns verabredet haben, raucht er Kette, während der Kellner Tasse um Tasse mit dickem arabischem Kaffee serviert. Jamal bestand auf einem möglichst anonymen Treffpunkt. Er habe seine Geschichte bisher nur ein einziges Mal erzählt, sagt er, aber schon damals sei es zu einigen unangenehmen Reaktionen aus Ramtha gekommen. Ob er sich nicht schäme für das, was er getan hat, hiess es, und dann noch so mit seinen Heldentaten hausieren zu gehen? Um eine Wiederholung zu vermeiden, bittet er mich, seinen echten Namen nicht zu nennen. «Manche sagen mir: Du bist schuld. Du hast unser Land ruiniert und uns zu Flüchtlingen gemacht. Andere dagegen sagen: Du bist ein Held, und wir preisen den Schoss, der dich trug.»

Abu Fuad — Lebt in Deutschland und steht noch immer auf Assads Fahndungsliste.

Aus diesem Grund ist auch «Abu Fuad» nur das Pseudonym eines 23-Jährigen, den selbst im entfernten Deutschland die Furcht vor Assads Schergen nicht loslässt. Drahtig, zäh und bärtig, wie er ist, strahlt er bis heute ein umstürzlerisches Feuer aus, das Nayef und Jamal fehlt. Auch er steht in Daraa noch auf der Fahndungsliste. Auch er war inhaftiert, im Oktober 2011, als Soldaten seinen Schmugglerring für Sprayfarben hochnahmen. Später fand die Polizei bei ihm ein jordanisches Mobiltelefon und, noch verdächtiger, eine Speicherkarte mit Videos, die er von den frühen Anti-Assad-Protesten gemacht hatte.

Zwölf Tage war er, an den Händen aufgehängt, den Folterknechten ausgeliefert, dann gestand er die Graffiti und die Organisation mehrerer Demonstrationen. Er gestand sogar einen Mord an einem syrischen Soldaten – den er nicht begangen hat.

Der Teenager wurde nach Damaskus überstellt, wo er weitere Tage in einer Zelle verbrachte, ehe sein Vater 1,5 Millionen syrische Pfund zahlte (etwa 7000 Dollar). Die Familie setzte sich sofort nach Jordanien ab, nur Abu Fuad nicht. Er blieb, um für die Revolution zu kämpfen. Dabei habe er nie eine Waffe abgefeuert, sagt er, vielmehr transportierte er mit seinem Motorrad verletzte Kämpfer der FSA.

Ab Sommer 2015 wurde immer deutlicher, dass der Krieg für die FSA nicht zu gewinnen war (woran laut Abu Fuad der Westen schuld ist). Jordanien, überfordert von einer Million Flüchtlingen, hatte seine nördliche Grenze geschlossen, sodass Abu Fuad dauerhaft von seiner Familie getrennt war.

Kurz nach seiner Ankunft in Düsseldorf erfuhr er, dass ein Onkel von ihm in Daraa inhaftiert wurde. Der zuständige Beamte deutete an, dass der Onkel nichts verbrochen habe, sondern nur als eine Art Pfand diente – bis Abu Fuad seine Haft antreten würde. Abu Fuad glaubt jedoch, dass er bei seiner Rückkehr hingerichtet werden soll.

Vielleicht will er deshalb nicht zugeben – nicht einmal so weit weg, nicht einmal im Schutz der Anonymität –, dass er es war, der Nayef zu dem verhängnisvollen Satz verleitete: «Bald bist du dran, Doktor!» Er räumt ein, Nayef sei nicht von sich aus auf die Idee gekommen, schwört aber, selbst nicht dabei gewesen zu sein.

Nayef — Lebt in Wien und fühlt sich nicht mehr willkommen.

Bei der Ankunft in Wien – nach wochenlanger Flucht – war Nayef sicher, eine neue Heimat gefunden zu haben. «Ich liebte Wien, alles daran», sagt er lächelnd, als wir durch sein Viertel spazieren. Zur Bestätigung zeigt er auf die Szenerie, wo sich zu klassischen Wiener Kaffeehäusern Dönerläden und Shisha-Bars gesellt haben. Es ist ein frischer Septembernachmittag. Wie um die multikulturelle Idylle perfekt zu machen, rumpelt eine der typischen roten Strassenbahnen durchs Bild.

Doch mittlerweile sind zwölf Monate vergangen, und Zweifel sind erlaubt, ob Wien und Österreich Nayef und die anderen Flüchtlinge ebenso lieben. «Ich kann keine Arbeit finden», sagt er bei unserer zweiten Begegnung. Wieder sitzen wir in einem McDonald’s. Nayef meint, er würde gern irgendwas mit Handys machen, auch wenn er auf diesem Gebiet keine formelle Ausbildung hat.

Er interessiert sich nicht für Politik, erst recht nicht für österreichische. Er weiss daher auch nichts von einem Mann namens Norbert Hofer, der die meisten Flüchtlinge lieber heute als morgen ausweisen möchte und mit dieser Agenda beinahe Bundespräsident geworden wäre. Nayef merkt nur, dass es nicht leichter, sondern immer schwieriger wird, sich in das Land seiner Wahl zu integrieren. «Ich denke so anders als diese Leute», gesteht er mir.

Über ein Jahr nach seiner Ankunft hängt sein Leben noch immer in der Luft. Die Zweizimmerwohnung, die er sich nun mit einem anderen Syrer teilt, ist leer bis auf zwei Betten, ihre Koffer, einen Staubsauger, eine Teekanne und eine Bratpfanne. Einziger Schmuck ist eine Anonymous-Maske, die von der Fensterbank auf sein Bett blickt. Inzwischen überlegt er, ob er nicht nach Deutschland soll, wo sein Bruder ist.

Die Telefonverbindungen nach Syrien bleiben ein Problem. Wenn er überhaupt durchkommt, warten traurige Nachrichten auf ihn. Eine Cousine aus Daraa wurde im vergangenen November von einer Rakete getötet. Seine Eltern wollen Syrien nun ebenfalls verlassen, aber wie? Und wohin? Die Grenze nach Jordanien ist dicht, die Kämpfe nehmen wieder zu. «Jeder Weg ist ihnen verschlossen», sagt Nayef.

Zu den Freunden aus der Sprayer-Nacht hat er keinen Kontakt mehr. Nur noch zu Abu Fuad und ein paar anderen. Als ich ihn frage, was aus den ursprünglich 23 Graffiti-Kids wurde, bittet er mich um Stift und Papier. Mit ein paar Strichen zeichnet er eine Tabelle. Die erste Spalte heisst «Syrien». Syrien bekommt zwölf Striche. Die nächste Spalte ist «tot». Er setzt zwei Striche dorthin, für seine Mitschüler Bahar Khalifa und Akram Abazid, gestorben 2013 und 2014 durch Artilleriefeuer der Regierung. Vier Jungs leben heute in Jordanien, glaubt er und – mit ihm – mindestens drei in Europa. Macht 21 von 23. Wo die letzten zwei geblieben sind, weiss er nicht. Bedrückt sieht er mich an und legt den Stift weg.

Ich frage, wie er heute über die Sprayaktion an seiner Schule denkt. Er antwortet erst nach längerem Schweigen. Ich merke, wie sehr ihn diese Frage bis heute belastet.

«Einerseits tut es mir leid. Weil so viele Menschen getötet wurden oder im Gefängnis landeten oder auf der Strasse oder heute als Flüchtlinge leben.» Pause. Es dauert, bis er seine Antwort zu Ende bringt. «Andererseits war es Gottes Wille. Und darauf bin ich stolz. Etwas musste geschehen in Syrien. Etwas musste sich ändern.»

Aus dem Englischen von Marcus Ingendaay.

Mark MacKinnon ist Reporter, er lebt in London. © «The Globe and Mail»